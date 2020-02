SAILLANT, Laurette Caron



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Laurette Caron, épouse de monsieur Rénald Saillant. Elle était la fille de dame Jeanne-D'Arc Huot et de feu monsieur Gérard Caron. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h à 10h30Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Rénald et sa mère Jeanne-D'Arc, ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Yvan (Nathalie Paré), Nancy (Etienne Paradis), Sylvain (Manon Lachance); ses petits-enfants: Brandon, Maxime, Cédric, Jason et Oli; ses frères et sœurs: Clermont Caron (Linda Tremblay et la mère de ses enfants Jacqueline Bolduc), Fernand Caron (Lucie Dupont), Nicole Caron, René Caron (feu Monique Savard, Sylvie Baril), Chantal Caron (Simon Jobin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Joseph-Henri Saillant (Lorraine Renaud), feu Robert Saillant (Nicole Dorval, Michel Tremblay), Lucie Saillant, et elle était la belle-sœur de feu Félicien Saillant (feu Cécile Huot), feu Gaston Saillant (feu Françoise Renaud), feu Thérèse Saillant (feu Réjeanne Pelletier) et feu Victor-Aimé Saillant (feu Madeleine Paré, feu Micheline Labrecque). Elle laisse également dans le deuil ses grandes amies Nicole et Annette Racine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et le docteur Robert Cadrin pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués.