DAIGLE, Eva Blouin



Entourée de ses enfants, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 janvier 2020, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée dame Eva Blouin, épouse de feu monsieur Paul Daigle, fille de feu monsieur Wilfrid Blouin et de feu dame Marie- Louise Asselin. Elle demeurait à Montmorency et autrefois de Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial au printemps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yves, Lise (feu Ross Hardy), feu Suzanne (feu Jean-Claude Gagnon), feu Denis (Jeannine Barbeau), Nancy, Harold, Jacqueline (Régent Gagné), Chantal (Pascal Steffan); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le St-Laurent de Beauport ainsi que le personnel du 4e étage de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer site : www. fqc.qc.ca tel : 1-877-336-4443 et ou à la Fabrique de Château-Richer. La direction des funérailles a été confiée à la