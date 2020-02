AUDET, Jeannine St-Pierre



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 18 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine St-Pierre, épouse de feu monsieur Elphège Audet, fille de feu madame Éva Dallaire et de feu monsieur Aimé St- Pierre. Elle demeurait à Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoit, Jasmin, Martin (Marina Di-Bernado) et Julie (Mark Lautens); ses petits- enfants: Émilie et William Audet; ses frères et sœurs: Raymond (Émilienne Lortie), feu Paul (Louise Gagnon), Yolande, Monique (Fernand Laberge), feu Gilles, Estelle; sa belle-sœur Albertine Audet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 hLa famille tient à remercier tout particulièrement la Dre Nicole Thibault, le personnel infirmier du Pavillon Au Cœur du Bourg, du CLSC La Source Sud et de l'unité des soins coronariens de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, en choisissant la cause des maladies vasculaires, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.org . Des formulaires seront disponibles sur place.