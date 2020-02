TARDIF, Jacqueline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 31 janvier 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée dame Jacqueline (Jackie) Tardif, fille de feu dame Jeanne Bérubé et de feu monsieur Antoine Tardif. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs: Georgette (feu Ulric Desjardins), feu Louis (feu Étiennette-Mimi Larouche), Gisèle (feu John Synnett), Carmen (feu Yvan Miville Des Chênes), Denise, feu Donald (Francine Savard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'hôpital Laval et le personnel de la Résidence Chanoine-Scott pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.