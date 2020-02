DESCHAMBAULT

Gemma Langlois



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 25 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gemma Langlois, épouse de feu monsieur Edward Deschambault. Demeurant à Lévis, secteur Saint-Romuald, elle était la mère de feu Norman et de Lise (Serge Boucher). Outre sa fille et son gendre, elle laisse dans le deuil ses petits-fils: David (Anne-Marie), Benoît (Véronique), Mathieu (Josianne) et John (Linda); ses arrière-petits-enfants: Thomas, Amélie, Rose, Théo, Raphaëlle, Olivier et Rébecca; sa soeur et ses frères: Georgette (feu Armand Landry), Gérald (Lise Drolet), Réginald (Monique Ouellet) et feu Lionel (Thérèse Larue); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.et de là au columbarium Claude Marcoux.