LALIBERTÉ CLOUTIER, Alfredine



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 14 janvier 2020, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Alfredine Laliberté, épouse de feu Gérard Cloutier. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour de la célébration à compter de 9 h. La direction a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Nicole Huppé), feu Gisèle (Pierre Sylvain), feu Michel (Francine St-Hilaire), André (Carmen Drouin), Micheline (Jeannot Vachon) et Jacques; ses petits enfants: Véronique (Marc Laforest) et Caroline Cloutier, Éric et Marie-Josée Sylvain, Manon Cloutier, Francis et Julie Cloutier, François (Anick Beaudoin) et Jonathan Vachon; ses arrière-petits- enfants: Emma-Rose, Tristan et Benjamin Laforest, Léonard et Jules-Arnaud Cloutier, Olivier Dubois, Emma et Stella Cloutier, Livia et Alicia Vachon. Elle était la sœur de feu Anna (feu Joseph Beaudoin), feu Joseph (feu Agnès McKenzie), feu Marie (feu Albert Dion), feu Charles, feu Maurice (feu Rose Mailloux), feu François (feu Jeanne-D'arc Turcotte), feu Robert (Rosélia Mercier), feu Rose-Anna (feu Rolland Beaumont), feu Noëlla (feu Réal Mercier) et feu Richard (Rita Godbout). Elle était la belle-soeur de feu Simone (feu Jean Edmond), feu Marie-Reine (feu Roméo Ferland), feu Jean-Charles (feu Marie-Blanche Grégoire), feu Armand (Madeleine Grenier) et feu Juliette (feu Paul Drouin). Elle laisse également dans le deuil, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Marie pour les bons soins prodigués à notre mère.