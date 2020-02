PEARCE, Frank



À la résidence Aviva, le 28 janvier 2020 à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Frank Pearce. Il était le conjoint de dame Ginette Gauthier et le fils de feu dame Mary Kelly et fils de feu monsieur Edward Pearce. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ginette Gauthier; ses enfants: Louise (Tom Berry), Marlene, Kathleen, Robert (Jana Porubska), la mère de ses enfants Rose-Marie Dubé, ses sept petits-enfants, son frère Jack et sa sœur Mary (Bruce Brunsdon), ainsi que ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.