NOËL, Paul



À la Maison d'Hélène, le 22 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Paul Noël, époux madame Aline Langlois. Il était le fils de feu monsieur Émile Noël et de feu dame Emma Blais. Il était natif de Ste-Euphémie. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Euphémie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline, ses fils : André (Christiane Bernard), Christian (Ariane Pelletier), ses petits-fils : David Noël (Paula Thomas), Steve Noël (Chantale Perreault), ses 4 arrière-petits-enfants : Jack, Sara, Nicholas et Coraline Noël. Il était le frère de : feu Cécilia (Joseph Marcel Aubé), feu Émilien (feu Laura Labrecque), feu Octave (feu Adrienne Morin), feu Georges (feu Rose-Anna Fortin, feu Marie Lavoie), feu Robert (Lucia Côté), feu Philippe (feu Adrienne Chabot),feu Rosalie (feu Paul-Émile Chabot), le beau-frère de : feu Jeannette (Alphonse Lacroix), feu Cécile (feu Jean-Paul Rochefort), feu Léopold (Irène Vallières), feu Georges-Nérée (feu Aline Martel), Oscar (feu Isabelle Tanguay), Antoinette (Ovide Vachon), Madeleine, feu André, feu Lucien (feu Diane Roy, Thérèse Faucher), feu Benoit (Jacqueline Turgeon), feu Alphonse et feu Marcel (Pauline Lebel). Il laisse également dans le deuil ses filleul(e)s : Steve Noël, Rémi Noël, Fabien Lacroix, France Langlois, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi qu'un remerciement spécial pour l'accompagnement et les excellents soins à l'ensemble du personnel de la Maison d'Hélène. La famille désire remercier l'Abbé Jean-Guy Caron pour sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/. Des formulaires seront aussi disponibles au salon. La direction a été confiée à la