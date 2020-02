JOBIN, Paul-Émile



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul-Émile Jobin, époux de madame Colette Thibault-Jobin, fils de feu madame Mariette Tremblay et de feu monsieur Émile Jobin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Colette Thibault, ses fils Denis (Nicole Aubut), Jean (France Marquis); ses petits-enfants Dominique (Philippe de la Sablonnière), Mathieu (Virginie Buteau), Marie-Michèle (Josiane Pépin-Rainville); ses arrière-petits-enfants Simone et Arnaud; sa soeur Lorraine Jobin (feu Raymond Parent); il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.