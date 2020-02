SANTERRE, Monique Nadeau



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 29 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédée madame Monique Nadeau, épouse de monsieur Gérard Santerre, fille de feu dame Marie-Rose Sanfaçon et de feu monsieur Alexandre Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux Gérard, elle laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte, Stéphane (Lynda Bourget) et Patricia; ses petits-enfants: feu Alexandre, Mélodie, Alexa; ses frères et sœurs: feu Yves (feu Thérèse Chouinard), Françoise (feu Adrien Ruel), Pierrette (feu Bernard Boulanger), feu Colette, André (feu Florence Couture) Jacques (France Le Cavalier), feu Nicole (feu Albert McKinnon), Micheline (Marcel Gaudreau); ses belles- sœurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux ami(e)s, neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient particulièrement à remercier le personnel du département d'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, le CRCEO, pour les excellents soins prodigués ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source et les employés du CHSLD Champlain des Montagnes qui ont été tout aussi extraordinaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.