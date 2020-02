DELISLE, Marie-Jeanne Bisson



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Marie-Jeanne Bisson, épouse de feu monsieur Rosaire Delisle. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à 12h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Henri-Louis Parent), Ginette, Guy (Line Cayer), France (feu Marcel Hamel) et Lucie (Serge Lessard); ses petits-enfants: Nicolas Parent (Annie Ringuet), Josie-Anne Parent (François-Yves Thibeault), Sébastien Delisle (Kim Nguyen), Mathieu Hamel (Valérie Marchand), Hugo Hamel, Sarah Bégin-Delisle, Sophie Bégin-Delisle (Jonathan Lessard); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Raphaël et Louis Thibeault, Alexis et Émile Hamel, Elliot Lessard; ses belles-sœurs: Suzanne Bouchard (feu Armand Bisson) et Rita Defoy (feu Léopold Delisle); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le dévoué personnel de la Résidence Les Jardins Katerina pour les bons soins prodigués.