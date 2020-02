LECLERC, Martin



Au Centre d'hébergement Pont-Rouge, le 1er février 2020, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Martin Leclerc, fils de feu monsieur Philippe Leclerc et de feu madame Clarina Beaumont. Il demeurait à Pont-Rouge, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h,sous la direction duMonsieur Leclerc laisse dans le deuil Diane Fiset, son frère Borromée (Marie-Jeanne Germain), sa soeur Adrienne (Gaston Leclerc). Il était le frère et le beau-frère de: feu Raymond (Yolande Falardeau), feu Fernand, feu Lionel. Il laisse également Marguerite Thibodeau, sa tante Rita Côté Beaumont, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Pont-Rouge pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca