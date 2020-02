BÉRUBÉ, Roger



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 23 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Bérubé, époux de madame Denise Landry (Marie-Reine Bernier), fils de feu madame Alma Samson et de feu monsieur Gaudias Bérubé. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Christiane (Alain Turgeon), Carole (Laval Corriveau) et Serge (Danièle Joyal); sa petite-fille, Valérie Turgeon (Maurice Aubé); ses belles-sœurs de la famille Landry; les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du 3ième étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis, Québec, Téléphone : 418 833-3414, Site web : www.castjoseph.com ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel :info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.