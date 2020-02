MALTAIS, Cécile Harvey



Subitement à son domicile, le 25 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Cécile Harvey, épouse de monsieur Robert Maltais. Elle était la fille de feu dame Yvonne Desbiens et de feu monsieur Hormidas Harvey. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle était la mère de Roger (Danielle Lessard), Denis (Louise Dussault), Claudine (Jean-Roch Abud), Gaston (Kathy Leclerc), Lucette et Nancy (Alain Roy). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Geneviève, Catherine, Cindy, Kevin, Steven, Josée, Kimberley, Nathan, Alexandre et Philippe; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Alina et Olivia. Elle était la sœur de Marguerite Harvey (feu Georges-Henri Fillion), feu Annabelle (feu Florent Maltais), feu Sœur Florence, Mathilda (feu Conrad Maltais), Marcellin (Claire Desbiens), feu Joachin (Rose-Ange Villeneuve), Marie-Anne (Gaétan Lapointe), feu Madeleine (feu Florent Belleau), Médéril (Angèle Bellemarre), Réjean (Micheline Boivin), feu Réjeanne, Denise (André Lemieux), Léo (Daniel Tremblay) et Jacinthe (Edmond Desbiens). Elle était la belle-sœur de feu Yvon Maltais (Odile Simard), Rachelle (feu Raoul Gilbert), feu Ambroise (Colette Tremblay), feu Béatrice (feu Julien Fleury), Aline, Claudette (Bertrand Lavoie), feu Jean-Charles Savard (feu Raymonde Fleury), feu Doria Savard (feu Rose-Yvette Simard), feu Pascal Savard (feu Rose-Aline Fortin) et feu Rita Savard (feu Florent Fortin). Elle laisse également dans le deuil, outre les membres de sa famille, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que des ami(e)s. Elle souffrait de parkinson, maladie qui lui a causé de nombreuses souffrances, ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don aux Œuvres Jean Lafrance, 1390, route de l'Aéroport, Québec (QC), G2G 0L6, Tél. : (418) 681-3883.