FOISY, Françoise Miller



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 20 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Françoise Miller, épouse de feu monsieur Roland Foisy, fille de feu dame Antoinette Andrew et de feu monsieur Pierre Miller. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu le 15 février 2020 à 10 h au cimetière St- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Diane (Denis Bernier), Serge, Denis (Johanne Joyal) et Christian; ses petits-enfants: Alexie, Frédéric, Émilie et Laurie; ses arrière-petits-enfants: Logan, Liam et Nate; ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette Foisy, Mado Lebeau Foisy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Personnel de l'étage 6B et 7B de l'hôpital St-François d'Assise et au personnel et infirmière de la Résidence Chanoine-Scott, 5e Étage pour les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.