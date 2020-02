GIROUX, Céline



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 janvier 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Céline Giroux, fille de feu dame Jeannette Garneau et de feu monsieur Claude Giroux. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 9 février de 9h30 à 11h30. Elle laisse dans le deuil, sa fille, Roxane Giroux-Turgeon (François Laliberté); ses frères et sœurs: Daniel (feu Monique St-Pierre), Lise (Michel Cantin), André (Martine Dionne), feu Lucie, Jocelyn et Nathalie; son neveu Mathieu et ses nièces Mélissa et feu Geneviève; ainsi que ses amis. La famille tient à remercier tout le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Limoilou. Un merci spécial à Dre Stéphanie Dubé, M. Patrice Montreuil et Mme Martine Lamontagne pour les bons soins et le support apporté à la défunte et à la famille.