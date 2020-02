PAILLÉ, Lise



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lise Paillé, fille de feu dame Bernadette Bellavance et de feu monsieur Fédora Paillé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Claude (Micheline Paradis), Pierrette (feu Georges Gauthier), Pierre (Geneviève Hunter), Louis (Fabienne Dessureault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le merveilleux personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale qui ont su bien prendre soin de dame Lise Paillé par leurs bons soins prodigués, leur délicate attention et leur chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca.