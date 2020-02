POULIN, Suzanne Mercier



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée, madame Suzanne Mercier, épouse de feu monsieur Henri Poulin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard. Madame Mercier était la mère de: Claude (Sonia Lemelin), Denyse, feu Robert (Linda Hamel) et François (Julie Poissant); la grand-mère de: Véronique (Patrick Goulet), feu Vincent-Mathieu, Léa Marie (Pierre-Luc Tardif), William (Aurélie Gaudreault), Jeanne et Henri; la sœur de: feu Sr Cécile, feu Roger, feu Françoise (feu Louis Giroux), feu Marie-Paule (feu Aurélien Noël), feu Pauline, feu Gaston (feu Jeanine Tanguay), feu Marcel (Louisette Gravel), feu Fernand (Jeanine Garneau) et feu Bernadette (feu Denis Théberge) et la belle-sœur de: Jean Hains (Ginette Morais), Rolande Gough-Ellis, feu Cécile Poulin et feu Raymond Poulin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Maison Écho du Cœur (résidence à but non-lucratif pour femmes atteintes d'Alzheimer) 940, boulevard Raymond Québec, Qc, G1B 1J7 (418-614-3150) site web : www.maisonechoducoeur.com