LAPLANTE, Michel



C'est au CHSLD Chanoine-Audet, entouré des gens qui l'aiment, que Michel Laplante a expiré pour la dernière fois. Son décès est survenu le 29 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois. Il est allé rejoindre ses parents J. Olivier Laplante et Anne-Marie Grenier, ainsi que ses trois frères (Jean-Paul, Georges-Étienne et Louis-Marie). Il nous laisse en deuil, moi, Françoise Trudelle, son épouse depuis 62 ans et nous, ses enfants, Anne, François et Martin (Josée Montminy). Les petits-enfants qu'il chérissait tant et à qui il a transmis ses multiples talents vont le regretter: Olivier (Josefina Blanco), Mathieu (Beth McKenna), Vincent (Quennie Eustaquio), Thomas, Simon et Hugo. Teo et Luc, ses arrière-petits-fils, s'ennuieront de leur ''Michel''. Nous ne pouvons oublier de mentionner la peine de ses trois belles-soeurs: Janine Sirois (feu Louis-Marie Laplante), Denise Cloutier (feu Gaston Trudel) et Madeleine Trudelle (Yves Gariepy). De nombreux neveux et nièces sont touchés par son départ ainsi que ses amis du café quotidien. Finalement, il nous est impossible de passer sous silence l'excellent travail du personnel du CHSLD: Chantal, Anick, Diane, Hélène, Steve... et le Dr Salvail. Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don, nous vous suggérons de le faire pour les activités du CHSLD Chanoine-Audet. La famille vous accueillera auà compter de 11h.