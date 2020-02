MARTEL, Marguerite Desroches



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 5 janvier 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Marguerite Desroches, épouse de feu monsieur Amédée Martel, fille de feu madame Séraphine Bédard et de feu monsieur Napoléon Desroches. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger Martel (Nicole Frenette), feu Denise Martel (feu Georges Lamoureux), Louise Martel (Denis Gagnon), France Martel (André Nadeau), Doris Martel (Pierre Binet); ses sœurs : Jeannette (feu Jean Paul Plante), Yolande (feu Yvan Tailleur) et rejoint ses sœurs et ses frères qui sont décédés; ses petits-enfants : André, Steven, Barbara, Denis, Mario, Sébastien, Julie, Claudine, Mathieu, Geneviève, Guillaume; ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour tous les bons soins apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.