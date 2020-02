DUBOIS, Stella Sévigny



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Stella Sévigny, épouse de monsieur Florian Dubois, fille de feu monsieur Malcom Sévigny et de feu madame Eva Couture. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, Bertrand (Jocelyne Carrier), feu Johanne et Gaétane (Serge Gosselin); ses petits-enfants: Audrey (Claude Labonté), Véronique (Philippe Plante), Marie-Christine (Émile Martin) et Emmanuel (Cyndy Dufour); ses arrière-petits-enfants: William, Maryann, Allyson, Victoria, Éliot, Alyssone, Camilia et Alexis; ses frères et soeurs: Glady's (Rosaire Beland), Marthe (Aurélien Couture), feu Jacqueline (Jacques Couture), feu Aimé (feu Gisèle Lachance, feu Armand (feu Jacqueline Roy), feu Richard (feu Rita Carrier), feu Jean-Baptiste (feu Georgette Lévesque), feu Marius (feu Rollande Dubois), feu Malcolm et feu Jeannette (feu Edmond Bouchard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubois: feu Marie-Alma (feu Paul-Émile Roy), feu Paul-Henri (feu Rose-Alma Carrier), feu Fernand (feu Laurence Lamarre), Simonne (feu Albert Richard) et feu Rollande (feu Marius Sévigny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement Dr Christophe Hamel et son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/La famille vous accueillera auà compter de 13h.