Fed Cup : pas de simple pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu, sixième raquette mondiale, ne devrait pas disputer de matchs de simple lors du duel de barrage du Groupe mondial de la Fed Cup entre le Canada et la Suisse, qui se déroulera, vendredi et samedi, à Biel.

En effet, le tirage au sort a eu lieu, jeudi, et ce sont Leylah Annie Fernandez (185e) et Eugenie Bouchard (267e) qui seront les joueuses qui disputeront les matchs de simple.

Tout d’abord, Fernandez croisera le fer avec Jil Teichmann (68e) alors qu’Eugenie Bouchard affrontera Belinda Bencic (5e), vendredi.

Puis, samedi, Bouchard affrontera Teichmann et Fernandez se mesurera à Bencic. Le match de double mettra en vedette Andreescu et Gabriela Dabrowski, qui affronteront Viktorija Golubic et Stefanie Voegele.

Toutefois, des changements peuvent avoir lieu en cours d’affrontement, donc rien n’est coulé dans le béton à 100 %.

Le gagnant de la rencontre se méritera une place lors de la phase finale de la Fed Cup, qui réunira les 12 meilleures nations, du 14 au 19 avril, à Budapest en Hongrie. La France, l’Australie, la République tchèque et la Hongrie ont déjà leur billet en poche.

Il y a huit duels de barrage, dont celui du Canada et de la Suisse.