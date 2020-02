Hydro-Québec investit dans Innergex

Hydro-Québec a investi 661 millions $ dans Innergex qui développe et détient des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires.

Avec ce placement annoncé jeudi, la société d’État québécoise détient 19,9 % des actions ordinaires de cette entreprise québécoise. Cet investissement fait partie d’une alliance stratégique afin de développer des projets éoliens et solaires à l’étranger. Hydro-Québec s’est d’ailleurs engagée à investir 500 millions $ dans le futur dans des projets d’énergie dans d’autres pays avec Innergex.

«L'alliance annoncée aujourd'hui cadre parfaitement avec notre vision qui est de miser sur nos compétences et d'investir dans des entreprises ou projets offrant un fort potentiel de synergie avec nos activités. Notre investissement cible des secteurs dans lesquels nous excellons et cette alliance fera rayonner notre savoir-faire et nos innovations à l'échelle mondiale», a mentionné Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Le siège social d’Innergex est à Longueuil, mais cette compagnie a aussi des bureaux à Vancouver, à Lyon en France, à San Diego en Californie et à Santiago au Chili.