Jusqu’à 30 cm de neige attendus sur la région de Québec

Alors que la Vieille Capitale profitait d’une petite accalmie hivernale, une grosse bordée de neige remettra les idées en place aux marmottes qui prédisaient un printemps hâtif.

À compter d’aujourd’hui, comme un avant-goût de la tempête, quelque 5 cm de flocons de neige s’accumuleront au sol. Cependant, dès cette nuit, la Capitale-Nationale recevra une quantité impressionnante de neige. Le tapis blanc pourrait atteindre entre 15 et 25 cm d’ici demain soir.

C’est une dépression en développement sur le sud des prairies américaines, se dirigeant vers les Maritimes, qui en est responsable.

« L’accumulation attendue se passe [aujourd’hui] dans la soirée, [demain] et samedi dans certaines régions. Les quantités de neige sont importantes, mais réparties dans le temps », tempère toutefois Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Ailleurs au Québec, l’Estrie, la Beauce et le Centre-du-Québec seront particulièrement affectés. « Les Îles-de-la-Madeleine devraient recevoir aussi passablement de neige. Ce sont les Maritimes qui seront les plus touchées ; il y aura là-bas un mélange de précipitations », précise M. Legault.

Au chapitre des précipitations, plusieurs régions ne se situent « pas loin de la normale », selon M. Legault. « À Montréal, on est en plein dans la normale, dans d’autres régions un peu en dessous, mais ce n’est pas dramatique en termes de déficit de neige. »

Poudrerie

Cette nuit et demain, les vents seront particulièrement puissants près du fleuve Saint-Laurent, causant ainsi de la poudrerie dans la région.

« L’accumulation rapide de neige et la poudrerie pourraient rendre les conditions routières particulièrement difficiles [demain]. Songez à devancer ou retarder vos déplacements », avertit Environnement Canada dans une alerte de veille de tempête hivernale.

Du froid suivra ce système de précipitations, alors que le mercure affichera -14 et -12 degrés Celsius pour le week-end.

Pluie verglaçante

De la pluie verglaçante menace aussi de s’abattre plus au sud de la province, près de la frontière américaine dans la nuit d’aujourd’hui à demain.

« Montréal va s’en sauver. Ce n’est pas complètement certain, il y a plus de potentiel en Montérégie et dans la moitié sud de l’Estrie. Il est aussi possible qu’il n’y en ait pas du tout », avance le météorologue.



— Avec la collaboration de l’Agence QMI