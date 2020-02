La garde partagée avec Montréal : la meilleure option selon le baseball majeur

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, estime que l’idée de garde partagée avec Montréal est la seule avenue possible pour garder les Rays à Tampa.

Dans une entrevue livrée jeudi au quotidien «Tampa Bay Times», le grand patron des ligues majeures a mentionné que les dirigeants de la ligue et les propriétaires partageaient son opinion. À ses yeux, il s’agit «à 100 %» de la meilleure option quant à la présence de cette équipe dans la région de Tampa à long terme.

«Les gens continuent de croire que l’alternative à deux villes qu’ils explorent est possible et pourrait être une très bonne solution pour que le baseball reste à Tampa Bay, a déclaré Manfred. Je suis toujours impressionné par l’énergie déployée par ceux qui se dévouent à ce projet. Et ajoutons que chez certains membres de notre groupe, il y a une énorme réceptitivité et un grand enthousiasme concernant cette possibilité.»

«Je suis persuadé à 100 % que c’est la meilleure façon de garder le baseball à Tampa Bay. Plus important encore, les autres propriétaires ont été convaincus par Stu [Sternberg, qui détient les Rays]», a-t-il insisté.

Un appui

Interrogé par le journal floridien, le président des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, a affirmé que son organisation est favorable à l’éventualité de revoir du baseball des grandes ligues à Montréal.

«Nous sommes ouverts à l’idée que les gens concernés examinent le projet et intéressés de voir comment cela va se conclure, a-t-il dit. On est certainement en faveur de tout ce qui peut avoir un impact positif sur le baseball au Canada. [...] Vous pouvez aborder le sujet de deux manières : c’est bien d’être la seule équipe au pays, mais ce serait bien de susciter davantage l’intérêt.»

À l’autre bout du spectre, une garde partagée risque de déplaire à certains, surtout l’Association des joueurs. Les porte-couleurs des Rays et leurs familles n’apprécieront sûrement pas de devoir déménager au beau milieu du calendrier régulier.

«Il y aura des enjeux à régler, [...] mais je ne crois pas qu’ils soient insurmontables», a admis Manfred à propos de plausibles négociations avec le syndicat.

Dans un cul-de-sac?

Le commissaire est également conscient des difficultés reliées au bail liant les Rays à la Ville de St. Petersburg jusqu’à la fin de la saison 2027. D’ici là, ils sont tenus de disputer leurs parties locales au Tropicana Field et le maire de la municipalité, Rick Kriseman, n’a pas permis au club d’aller de l’avant avec son projet de garde partagée.

Manfred espère malgré tout un changement de cap dans des délais acceptables.

«C’est une combinaison de temps et d’énergie de la part de l’organisation, ainsi que des efforts de la communauté et de la contribution du milieu des affaires et des politiciens locaux. La solution en est une impliquant plusieurs parties», a-t-il indiqué.