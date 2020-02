La MLS et ses joueurs s’entendent jusqu’en 2024

La Major League Soccer (MLS) et l’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) ont annoncé s’être entendues sur les termes d’une nouvelle convention collective de cinq saisons, jeudi.

Cette entente de principe doit être formellement approuvée par les deux parties, mais le commissaire de la MLS, Don Garber, a précisé dans un communiqué que l’entente «traite des priorités stratégiques-clés de la ligue et des joueurs» et «qu’elle servira de fondation à une nouvelle ère de partenariat».

La nouvelle convention collective propose plus de marge de manœuvre pour les clubs en ce qui a trait aux transferts de joueurs. Le montant d’allocation générale, fixé à 8 490 000 $ en 2019, passera à 11 643 000 $ en 2024. C’est une compensation appréciable pour la MLSPA, qui visait une abolition du système de montant d’allocation générale.

Partager des revenus

Pour la première fois, les athlètes bénéficieront d’un boni en salaire qui proviendra des revenus médias de la MLS. En 2023 et 2024, les joueurs se partageront 25% des revenus de la ligue en média de l'année 2022, plus 100 millions $. Les ententes du circuit Garber avec les chaînes de télévision nationales et internationales prendront fin en 2022.

Parmi les autres ajouts, on note l’accessibilité plus facile à l’autonomie salariale. Les joueurs devront toujours avoir au moins disputé cinq saisons, mais l’âge minimal passe de 28 à 24 ans. Le salaire minimum pour les vétérans augmentera également chaque saison et atteindra 109 200 $ en 2024.

Les places de joueur désigné restent quant à elle au nombre de trois. La ligue mettra toutefois l’accent sur le recrutement de jeunes joueurs. Les clubs profiteront d’une réduction sur le budget salarial pour s’entendre avec un maximum de trois joueurs de moins de 22 ans.

L’obligation des équipes d’utiliser des vols nolisés par la ligue pour les matchs augmente aussi. Au lieu de quatre en 2019, les organisations devront en utiliser au moins huit en 2020 et 16 en 2024.