Le Carnaval de Québec sous le signe de la nouveauté

Le coup d’envoi de la 66e édition du Carnaval de Québec sera donné vendredi soir au palais de Bonhomme qui revient cette année à Place de l’Assemblée-Nationale. Pendant 10 jours, la ville vibrera au rythme de son festival d’hiver.

« On est fébriles et très excités, car on a plusieurs nouveautés à la programmation », a confié Mélanie Raymond, directrice générale de l’événement.

En l’absence du maire Régis Labeaume, c’est la mairesse suppléante, Michelle Morin-Doyle, qui remettra la clé de la ville au Bonhomme Carnaval.

« La tradition se poursuit. Pendant 10 jours, Bonhomme est le roi de la ville », a ajouté Mme Raymond.

Pour marquer le lancement de cette 66e édition, la soirée hip-hop, présentée dans la Zone Loto-Québec, promet de réchauffer les carnavaleux.

Expérience immersive

Le palais de Bonhomme propose Pixel, une expérience immersive qui plongera les visiteurs en plein cœur des années 1980.

Bien entendu, les classiques sont de retour comme les défilés en haute-ville, la course en canot, le bain de neige, etc., mais plusieurs nouveautés ont été ajoutées au programme.

Bon an mal an, près de 500 000 jours/visites sont relevés par le Carnaval qui a adopté il y a quelques années une nouvelle vision pour se rapprocher de la population.

Avec 16 M$ de retombées économiques, près de la moitié des visiteurs viennent de l’extérieur de la région de Québec.

« C’est énormément de touristes qui viennent découvrir notre magnifique ville. Ce qu’on souhaite, c’est aussi que les gens d’ici viennent s’éclater et profiter de l’hiver », a poursuivi Mme Raymond.

Trois principaux sites

Les activités sont concentrées sur trois principaux sites : le palais de Bonhomme (Place de l’Assemblée-Nationale), le Camp à Jos Vidéotron (Place George V) et Le Versant Nord (Parc de la francophonie) où deux gigantesques glissades ont été érigées.

Le Camp à Jos Vidéotron sera le théâtre des lancers de la hache, des galas de lutte hivernaux, de parties de hockey bottine et de nombreux spectacles.

« Cette année, on peut s’attendre à un réaménagement complet des sites », a souligné Alexis Ferland, directeur de la programmation.

Le premier week-end de festivités

Vendredi

17 h à 18 h 30

Expérience immersive Pixel

17 h 30 à 18 h

Cérémonie d’ouverture

18 h à 20 h

Démonstrations de sculpture sur glace

20 h à 22 h 30

Soirée hip-hop (Alaclair Ensemble, Fouki et Quiet Mike)

Ces activités se déroulent à la Zone Loto-Québec (place de l’Assemblée-Nationale)

Samedi

19 h à 21 h

Défilé sur Grande Allée (Le Défilé a lieu sur Grande Allée, de l’avenue des Érables jusqu’à Honoré-Mercier)

17 h à 19 h

Party Chauffe le Camp ! – Les Respectables

21 h à 22 h 30

Party Chauffe le Camp ! – Caravane (Au Camp à Jos Vidéotron)

Dimanche

13 h à 16 h

Course en canot (Au port de Québec, bassin Louise)

Des sportifs défient le froid sur les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent

Des dizaines d’équipes s’affrontent dans quatre classes

L’avant-course western débute à 11 h au quai 21.

Activités en continu