Nick Taylor prend les commandes à Pebble Beach

Le golfeur canadien Nick Taylor s’est emparé de la tête du tournoi de Pebble Beach, jeudi, en Californie, grâce à une première ronde de 63 (-8).

Le Manitobain de 31 ans a calé un aigle et six oiselets. Il possède deux coups d’avance sur les Américains Patrick Cantlay et Chase Seiffert, qui se trouvent à égalité au deuxième rang avec des pointages de 66 (-6).

Huit golfeurs suivent tout juste derrière, au quatrième rang, et accusent trois coups de retard sur Taylor.

Parmi les autres Canadiens en action, Michael Gligic se trouve au 74e rang après avoir joué la normale de 72.

Adam Hadwin et Mackenzie Hughes pointent au 116e échelon à la suite d’une première ronde de 74 (+4). Enfin, David Hearn est 133e, à 11 coups de la tête.

Champion en titre du tournoi, Phil Mickelson a réalisé une première ronde de 68 (-4), bonne pour le 12e rang provisoire.