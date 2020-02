[PHOTOS] Tournoi pee-wee: les petits Remparts découvrent... les Remparts!

Les Remparts ont préparé la relève, jeudi matin, en accueillant les jeunes hockeyeurs des As de Québec AAA qui porteront leurs couleurs lors du Tournoi pee-wee du 12 au 23 février.

Après avoir découvert leurs nouveaux uniformes rouges, les joueurs des As ainsi que leurs entraîneurs ont participé à une série d’exercices sur la patinoire du Pavillon de la Jeunesse en compagnie des membres de l’équipe de la LHJMQ.

Première fille à porter l’uniforme sanctifié au mythique tournoi, la gardienne de but Marilou Grenier avait encerclé la date de jeudi au crayon rouge à son calendrier. Son large sourire après avoir reçu l’autographe de tous les joueurs témoignait de son bonheur.

«Ça fait une semaine que j’ai de la misère à dormir! C’était un de mes rêves. Ça va être une belle expérience. L’an passé, je n’ai pas été pris, et cette année, je suis revenue plus forte», a confié celle qui affectionne particulièrement la gardienne de l’équipe canadienne féminine, Ann-Renée Desbiens, et Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas.

Le capitaine des petits Remparts, Charles Laforest, a pour sa part apprécié son expérience aux côtés de ses mentors d’un jour. Il en est aussi à sa deuxième année au niveau pee-wee.

«C’était un peu imposant! Les joueurs m’encourageaient. De représenter les Remparts, c’est un petit plus. Il y aura beaucoup de personnes [au tournoi], mais je m’attends à avoir beaucoup de plaisir», a souligné celui qui aime bien le style de James Malatesta, l’un des meilleurs attaquants de 16 ans cette saison.

Souvenirs

Cette séance d’entraînement singulière a éveillé des souvenirs dans la tête des joueurs de l’édition actuelle ayant vécu l’événement quand ils étaient plus jeunes.

«Ce que j’avais aimé, je dirais la camaraderie que toutes les équipes avaient ensemble. Il y avait l’échange de pins (épinglettes), tu commences à parler en anglais, tu découvres des gars de partout dans le monde et c’était ça qui était le fun», s’est rappelé le défenseur Charle Truchon, qui avait participé au tournoi en 2015 avec une équipe de Matane, sa ville natale.

Les petits Remparts amorceront le tournoi le 15 février (13 h) contre l’équipe Croatia Select.