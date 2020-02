Préparez vos pelles!

Après en avoir eu droit à un petit avant-goût, jeudi, la Capitale-Nationale sera frappée de plein fouet par une tempête hivernale, vendredi. Forts vents, neige abondante et poudrerie généralisée attendent les résidents de Québec.

La tempête qui atteindra vendredi son plein potentiel à Québec pourrait bien être la plus importante de la saison jusqu’à présent. Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus sur le territoire d’ici samedi matin.

«Environ 10 centimètres de neige pure sont attendus cette nuit [de jeudi à vendredi] et demain [vendredi], on prévoit entre 15 et 25 centimètres supplémentaires», indique la météorologue d’Environnement Canada, Michelle Fleury.

Plus au sud, la Beauce et l’Estrie seront les régions les plus touchées. Entre 30 et 40 centimètres sont attendus dans ce secteur, en plus des 10 centimètres de la nuit de jeudi à vendredi.

Poudrerie généralisée

Qui plus est, le souffle d’Éole se fera particulièrement ressentir le long du fleuve, dans la Capitale-Nationale. Des rafales de vents du nord-est allant jusqu’à 80 km/h fouetteront le visage des plus courageux qui s’aventureront à l’extérieur.

«Il n’y aura pas de période d’accalmie, la neige et le vent intense se poursuivront jusqu’en fin d’après-midi. En soirée, la neige va graduellement s’estomper, pour laisser place à un ciel clair samedi», explique Mme Fleury.

«Dans de telles situations, on a souvent vu des routes fermées sur la rive-sud de Québec, entre Lévis et Montmagny», ajoute-t-elle.

Les automobilistes devront donc redoubler de prudence sur les routes, alors qu’on dénombrait déjà une quinzaine d’accidents sur le territoire de la Ville de Québec, jeudi. Un midibus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a même terminé sa route contre un abribus. Toutefois, on ne déplore aucun blessé grave.

À noter également qu’Environnement Canada a émis un avertissement d’onde de tempête dans le secteur de Bellechasse, Côte-de-Beaupré—L’Île d’Orléans, Lévis et Québec. Entre 15h30 et 18h30, vendredi, un débordement mineur le long de la côte pourrait survenir.

Fermé

Déjà jeudi soir, la Commission scolaire des Découvreurs annonçait la fermeture de l’École Madeleine-Bergeron et le secteur de l’autisme de l’École Saint-Michel pour vendredi. À la Commission scolaire des Navigateurs, tous les établissements scolaires seront fermés, tout comme les services de garde, alors qu’une journée pédagogique était déjà prévue.