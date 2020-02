Programmes en anglais: une croissance «anarchique», dénoncent les profs de cégep

Les profs de cégep dénoncent le développement «anarchique» des programmes collégiaux destinés notamment aux étudiants internationaux.

«C’est l’anarchie», dit Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignants, qui représente 85% des profs de cégep de la province, soit quelque 18 000 d’entre eux.

«Il y en a à 900 heures, d’autres à 2000 heures. Combien y en a-t-il par cégep? Si on voulait faire une carte de l’offre de ce type de programmes, ce serait presque impossible. Il y en a qui démarrent une année, qui disparaissent l’autre année», illustre M. de Repentigny.

Il fait référence aux attestations d’études collégiales (AEC), qui n’incluent généralement pas de cours de base comme la philosophie et le français et qui sont vues comme une «vache à lait» par plusieurs observateurs.

«C’est souvent par accident qu’on apprend qu’ils existent», dit le représentant syndical, un peu comme dans le cas du campus montréalais du Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui fait la manchette depuis deux jours en raison de ses programmes entièrement en anglais.

Qualité

Or, ces programmes sont tout aussi encadrés que les autres et nécessitent une approbation du ministère de l’Éducation, répond Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps.

«Ce n’est pas pour rien que ces programmes sont aussi valorisés sur la scène internationale : c’est parce qu’ils sont considérés de très haut niveau», dit-il. La qualité de tous ces cursus est d’ailleurs évaluée par une commission indépendante, rappelle-t-il.

De son côté, le syndicat dénonce aussi le fait que les enseignants de ces programmes sont payés environ moitié moins que les profs du régulier. À l’origine, ces programmes étaient censés s’adresser aux adultes déjà diplômés qui souhaitaient se perfectionner ou changer de carrière.

Mais avec les défis de langue et de culture qu’implique le nombre croissant d’étudiants étrangers, enseigner dans ces programmes exige de plus en plus d’encadrement, affirme M. de Repentigny.

Sacrifices

Mais qui sont ces étudiants internationaux qui sont prêts à débourser quelque 14 000$ par année pour un AEC?

Le Journal en a rencontré quatre sur le campus montréalais du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Tous viennent de l’Inde et disent faire partie de la classe moyenne.

Aucun ne regrette son choix de programme, malgré les importants frais de scolarité.

«Ma famille a dû emprunter de l’argent pour que je puisse venir», avoue un étudiant en développement d’application mobile qui a déboursé environ 28 000$ pour un AEC de deux ans.

Il a préféré conserver l'anonymat quand le service de sécurité du cégep est intervenu, vers la fin de l’entrevue.

Certains ont avoué vivre à cinq personnes dans un appartement de trois chambres ou à trois dans un appartement de deux chambres afin de couper dans leurs dépenses.

Les programmes équivalents en Inde se consacrent presque entièrement à la théorie, alors qu’ici, l’accent mis sur la pratique leur permet d’aller directement sur le marché du travail, à condition d’apprendre le français, conviennent-ils.

«Je veux rester ici»

Tous les étudiants interviewés disent souhaiter rester à Montréal après leurs études.

«Je ne veux même pas aller dans une autre province», dit Harmandeep Kaur, 24 ans, qui vient tout juste de commencer à suivre des cours de français.

Le coût de la vie est inférieur à celui de Toronto ou de Vancouver. «C’est moins cher et plus sécuritaire qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni», explique-t-elle.

«Et les gens sont si aidants et joyeux», ajoute celle qui a complété une maîtrise en commerce en Inde avant de commencer son programme en conseils financiers.

Tard hier soir, le ministère n’avait pas répondu à nos questions.