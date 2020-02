Santé Canada vide son entrepôt médical secret de Shawinigan

SHAWINIGAN – En pleine crise du coronavirus, on apprend que Santé Canada a vidé au cours des derniers mois son entrepôt rempli de matériel médical de secours à Shawinigan, en Mauricie.

Depuis 1967, on y entreposait en pièces détachées au moins un hôpital de fortune avec bloc opératoire, tous les accessoires médicaux, des milliers de lits de camp avec des couvertures et, pour assurer une autonomie, des génératrices et des bonbonnes de gaz propane.

On y stockait aussi de grandes quantités de médicaments dans une voûte. Selon des informations non confirmées, un pharmacien de la région de Shawinigan était mandaté pour en gérer le renouvellement au moment d'atteindre la période de péremption.

Ces équipements d'urgence devaient servir en cas de catastrophe sanitaire, de sinistre majeur ou de conflit.

L'utilité du bâtiment était entourée de beaucoup de discrétion. Aucun affichage extérieur n'en indiquait la vocation.

Un ancien propriétaire de l'entrepôt avait été surpris d'en connaître l'utilisation lors de l'acquisition.

«Tout était placé dans des boîtes et dans des caisses en bois pour être manœuvré avec des [chariots élévateurs]. C'était, par exemple, des appareils de radiographie. Il y avait tout en cas d'urgence pour venir en aide à la population», a indiqué Robert Lapierre.

L'actuel propriétaire du vaste entrepôt mentionne que Santé Canada a sorti la totalité du matériel en 2019, lors de l'expiration du bail, sans qu'on sache où le tout a été transporté.