Canadien : Shea Weber sur la liste des blessés

Le virus de la grippe continue de faire des ravages dans le vestiaire du Canadien. C’est au tour de Tomas Tatar et de Ryan Poehling d’en être incommodés. Les deux attaquants sont des cas douteux pour la visite des Ducks d’Anaheim, ce soir. Tout comme Victor Mete.

• À lire aussi: Un Canadien décimé face aux Ducks

Ajoutons à cette liste le nom de Jordan Weal, toujours terrassé par le même virus.

«Ça se propage, ça se passe de l’un à l’autre. On prend toutes les précautions. Tous les vestiaires sont désinfectés», a mentionné Claude Julien.

Comme si ce n’était pas suffisant, le Canadien a placé le nom de Shea Weber sur la liste des blessés. Le défenseur est aux prises avec une blessure au bas du corps.

«Il y a de l’enflure. Lorsque l’enflure aura diminué, on aura peut-être plus de détails sur la sévérité de la blessure», a indiqué Julien.

Tout en confirmant qu’il avait subi cette blessure lors de la rencontre de mardi, au New Jersey, l’entraîneur-chef du Canadien a assuré qu’elle n’est pas survenue lorsqu’il a bloqué un tir de Wayne Simmonds en fin de match.

Par conséquent, le Tricolore a procédé aux rappels du défenseur Xavier Ouellet et de l’attaquant Jake Evans. Julien a souligné qu’il pourrait utiliser 11 attaquants et sept défenseurs.

Par ailleurs, Jonathan Drouin n’effectuera pas de retour au jeu, ce soir. Toutefois, il pourrait être en mesure de revêtir son uniforme samedi, lors de la visite des Leafs, ou lundi, lors de celle des Coyotes.

Un adversaire qui en arrache

Le Canadien tentera de poursuivre sur sa lancée des dernières semaines. Le Tricolore a remporté sept de ses 10 derniers matchs.

Néanmoins, il peine à gagner du terrain sur le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Il est encore à sept points des Panthers et du troisième échelon de la section Atlantique. De plus, ceux-ci ont trois matchs en main.

À l’image des Devils, les Ducks sont une équipe à la portée du Canadien. Nicolas Deslauriers et ses coéquipiers occupent le 14e rang de l’Association de l’Ouest, avec 49 points. Toutefois, ils ont signé cinq victoires à leurs sept dernières sorties.

«C’est une équipe qui ressemble aux Blue Jackets. La rapidité n’est pas leur force, mais ils sont gros et ils jouent de façon physique. Si on ne patine pas et qu’on se place dans des situations où on doit batailler le long des rampes, on aura des problèmes», a analysé Julien.