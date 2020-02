TVA sera en mode Carnaval

Gardez l’œil ouvert au cours des prochains jours, car plusieurs vedettes de TVA seront en ville pour profiter du Carnaval de Québec.

Ils porteront peut-être même la traditionnelle ceinture fléchée. On pourra les voir et les rencontrer sur les différents sites de la 66e édition.

Ces sorties publiques débutent vendredi avec Julie Houle, qui sera au parc de la Francophonie, entre 13 h 30 et 15 h, pour essayer le nouveau site de glisse Le Versant Nord.

Photo d'archives

L’animatrice de La poule aux œufs d’or sera accompagnée par le reporter Jonathan Fournier et on devrait les voir se lancer dans La Débarque Christie, une descente vertigineuse de 300 pieds de long.

Samedi, toute l’équipe de Salut Bonjour week-end sera au Camp à Jos Vidéotron, à la place George-V, de 11 h à 12 h 30.

L’animatrice Ève-Marie Lortie ainsi que Jean-Michel Bourque, Vincent Dessureault, Alexandre Dubé, Geneviève Hébert-Dumont et Annie-Soleil Proteau participeront au Défi-Évasion en compagnie de la reporter Taïna Lavoie.

Photo d'archives

À la lutte

Samedi, entre 13 h et 15 h, Marie-Claude Barrette, l’animatrice de Deux filles le matin, que l’on peut voir aussi dans la série documentaire Où es-tu ?, et la reporter-animatrice Marie-Christine Leblanc seront présentes au Camp à Jos, pour assister à un gala de lutte hivernal et effectuer le lancer de la hache.

Dimanche, Jean-Philippe Dion, l’animateur de l’émission La vraie nature et d’Accès illimité, visitera le Palais de Bonhomme, entre 10 h 30 et midi, accompagné par la reporter-animatrice Marie-Christine Leblanc.

Ensuite, entre 13 h et 15 h, le chef d’antenne Pierre Jobin, le journaliste sportif Stéphane Turcot et la reporter Taïna Lavoie seront sur la Grande Allée afin d’assister à un match de hockey et ils testeront aussi leurs habiletés au lancer de la hache.