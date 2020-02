Un retour à la maison pour Feoli-Gudino

Parce que son association avec le Rouge et Noir d’Ottawa l’an dernier ne s’est pas terminée de la façon qu’il aurait souhaité, Julian Feoli-Gudino est très heureux d’obtenir une nouvelle opportunité dans la LCF.

Le receveur a signé, mercredi, une entente d’un an avec les Blue Bombers de Winnipeg. Il avait porté les couleurs des champions de la Coupe Grey de 2014 à 2017. « Je suis vraiment content et c’était la meilleure situation pour moi, a affirmé l’ancien receveur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval. Je vais retrouver Kyle Walters qui était venu me chercher à Toronto et Mike O’Shea que j’ai connu avec les Argonauts et qui était à sa première saison comme entraîneur-chef à Winnipeg quand je suis arrivé. C’est avec les Blue Bombers que j’ai obtenu ma première vraie chance comme receveur. Ils savent ce que je peux apporter. C’est un retour à la maison avec une équipe où j’ai grandi comme joueur. Je vais tout donner pour cette organisation. »

Feoli-Gudino sait que l’obtention d’un poste de partant ne sera pas une mince tâche. « Je vais à Winnipeg pour aider et jouer un rôle de vétéran, a-t-il souligné. Il y a de très bons receveurs canadiens qui sont établis. Je ne sais pas si je serai partant ou réserviste, mais mon seul objectif est de me présenter en pleine forme et dans un bon état d’esprit. »

Départ précipité

Libéré par le Rouge et Noir l’an dernier après le 8e match de la saison, Feoli-Gudino croyait-il sa carrière terminée ? « J’étais prêt à passer à autre chose, a-t-il confié. J’ai passé des entrevues pour me trouver un emploi. J’étais satisfait de la carrière que j’avais connue même si la fin n’avait pas été à mon goût. »

Après deux parties difficiles et avant le 9e match où le Rouge et Noir lui aurait versé son plein salaire si jamais il avait été remercié, Feoli-Gudino ne s’attendait pas à un tel dénouement. « Dans ces deux parties, j’ai raté des jeux que j’avais l’habitude de réussir et ça me frustrait de ne pas avoir joué à la hauteur, a indiqué le choix de 5e ronde (38e au total) des Argos en 2011. Je comprends aussi l’aspect business. Je suis reconnaissant que les Bombers me permettent de me présenter à un camp et de montrer à tout le monde ce que je peux faire. »

Son départ précipité du Rouge et Noir a eu au moins un avantage. Feoli-Gudino s’est initié au boulot d’entraîneur comme responsable des receveurs avec les Spartiates du Vieux Montréal. « J’ai aimé mon expérience et de redonner aux jeunes, a-t-il précisé. J’ai côtoyé peu de gars comme Malick Meiga au cours de ma carrière. Son talent, son éthique de travail et sa détermination vont lui permettre de réaliser de bonnes choses. »