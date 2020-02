Une via ferrata au Manoir Richelieu

Le projet était dans l’air depuis un certain temps et c’est finalement le samedi 8 février que Fairmont le Manoir Richelieu offrira une nouvelle activité aussi excitante que sécuritaire, sa Via ferrata.

En partenariat avec Projet Vertical, entreprise québécoise qui possède déjà des installations au Canyon Sainte-Anne, la Via ferrata « La Charlevoix » est un parcours aménagé à même le site de l’hôtel, sur 500 mètres le long d’une paroi rocheuse face au Saint-Laurent, et à 30 mètres de haut en surplomb de la voie ferrée. D’une durée de près de 3 heures, incluant 15 minutes d’approche à pied sur sentier pédestre, l’activité sera offerte à l’année et l’âge minimum requis est de 8 ans. Cet hiver, « La Charlevoix » sera ouverte jusqu’au 22 mars avec deux départs guidés par jour, à 9 h 30 et 13 h 30, et le coût sera de 60 $ par personne avant taxes. Pour renseignements et réservation, visitez le https://projetvertical.com/reservation-en-ligne-manoir-hiver.

Médaillé

Photo courtoisie

Félicitations à Mike Roy (à droite sur la photo), barbier de La Guadeloupe, en Beauce, depuis 50 ans avec son salon, qui a reçu récemment des mains de Samuel Poulin (à gauche), député de Beauce pour la CAQ la Médaille de l’Assemblée nationale. Cet honneur lui a été remis afin de souligner son implication depuis une quarantaine d’années dans sa communauté. Il est président de Société de développement industriel de La Guadeloupe. Il a siégé 14 ans à titre de conseilleur municipal. Il fut représentant pour Molson O’Keefe et a été impliqué dans une multitude de comités et de projets, comme les loisirs et les Chevaliers de Colomb. Mike Roy aura 69 ans le 12 février.

Au profit de Viol-Secours

Photo courtoisie

Le Comité de la condition des femmes du Cégep de Sainte-Foy, composé de professeurs (res), organise depuis 2007 diverses activités afin de promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes et de lutter contre le sexisme. Cette année, le Comité organise une grande collecte de fonds pour l’organisme Viol-Secours, par l’entremise d’un spectacle d’humour qui se tiendra le samedi 7 mars, dès 20 h, à la salle Jean-Paul-Tardif (Collège Saint-Charles-Garnier) et mettant en vedette les humoristes Mélanie Ghanimé (photo de gauche) et Silvi Tourigny (à droite). Les billets sont en vente sur le site de la salle Jean-Paul-Tardif, ou visitez le https://www.violsecours.qc.ca/.

Un ancien du Quebec Chronicle Telegraph

Photo courtoisie

L’ex-journaliste sportif de Québec, Trevor Kitching (photo), est décédé le dimanche 26 janvier dernier à l’âge de 87 ans. Trevor Kitching, qui avait fait ses études au Quebec High School, a commencé en 1949 sa carrière de journaliste au service de nouvelles générales et sportives au quotidien anglophone The Quebec Chronicle Telegraph (QCT). Au cours de sa carrière de près d’une trentaine d’années, jusqu’en 1978, il a notamment rédigé des articles sur les sports intercollégiaux, dont le football, le curling et autres événements sportifs majeurs à Québec, notamment sur le Tournoi international de hockey pee-wee. Bien connu de la communauté de langue anglaise de Québec et de la région métropolitaine, il a également été membre de la Galerie sportive de Québec groupant des représentants de différents médias d’information de Québec, notamment Louis Fusk, décédé, qui fut le directeur de la section sportive du QCT. La famille recevra vos condoléances demain soir (vendredi), de 19 h à 21 h, au Complexe funéraire Maison Gomin Lépine Cloutier, et le samedi, 8 février de 10 h à 11 h, à l’église anglicane Trinity, 2687, chemin Quatre Bourgeois où aura lieu le service funèbre, à 11 h. Mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Chainey (photo), entraîneur adjoint avec les Nordiques (1987-1990), analyste à TVA Sports, 68 ans... Mike Hough, joueur de la LNH (1986-99), avec les Nordiques de 1986 à 1993, 57 ans... Axl Rose, chanteur soliste de Guns N’ Roses, 58 ans... Michel Garneau, retraité de la Banque Laurentienne, 65 ans... Angèle Coutu, comédienne et actrice québécoise, 74 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 6 février 2019. Guy Émond (photo de gauche), 77 ans, coloré journaliste sportif au Dimanche-Matin, au Montréal-Matin et au Journal de Montréal... 2019. Geoffrey Olivier Brown (photo de droite), 70 ans, homme de radio (CHRC, CHOI-FM 93 entre autres)... 2018. Fernande Migneault, mère de Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et chef du troisième groupe d’opposition... 2017. David Culver, 92 ans, homme d’affaires canadien (un ancien PDG d’Alcan)... 2016. Gilles Brown, 73 ans, chanteur (Les Valentins) et parolier québécois... 2015. Marisa Del Frate, 83 ans, actrice et chanteuse italienne... 2009. James Whitmore, 87 ans, acteur américain... 2007. Lew Burdette, 80 ans, lanceur (baseball)... 2007. Frankie Laine, 93 ans, chanteur américain... 2004. Fernand Lachance, 86 ans, surnommé Monsieur poutine par les citoyens de la région de Warwick... 1998. Carl Wilson, 51 ans, guitariste et membre fondateur des Beach Boys... 1998. Oscar Thiffault, 85 ans, un des pionniers de la musique country québécoise... 1993. Arthur Ashe, 49 ans, ancien champion de tennis.