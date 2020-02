TROTIER, Paul



Au CHUL, le 3 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul Trotier, époux de feu madame Priscilla Simard, fils de feu Marie-Anna Simard et de feu Ernest Trotier. Natif de Baie Saint-Paul, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 14 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil ses filles: Brigitte (Alain Blanchette) et Marie-Luce; ses petits-enfants: Nicolas (Anne-Marie Angers), Marc-André (Andrée-Anne Dion) et Marie-Pier; ses arrière-petites-filles: Jade, Méliane, Charlie et Alice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Monique (Gilles Desroches), feu Jean (feu Marie Lavoie), feu André (feu Huguette Gauthier), feu Madeleine (feu Antoine Otis) et de feu Marthe (Myron Zisman). Il était également le beau-frère des membres de la famille Simard: Monique, Rodrigue (Madeleine Fiset), feu Germain (Josée Blais), feu Marie-France et de feu Jean-Vianney (Hélène Cimon). Sincères remerciements au personnel de la Résidence Aviva et des soins palliatifs du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués.