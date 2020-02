36e Expo habitat : la destination pour faire le plein d’inspiration en habitation

Mardi, l’APCHQ – région de Québec a dévoilé la programmation d’Expo habitat 2020, qui se tiendra du 20 au 23 février au Centre de foires ExpoCité. Cette année encore, c’est un événement 100 % habitation concocté par des experts de l’industrie qui proposent une programmation diversifiée. Plus de 300 exposants seront sur place pour vous outiller dans vos projets.

Trois maisons à visiter et de l’inspiration à profusion

Vous pourrez entre autres découvrir trois maisons de rêve : la maison Enfant Soleil Jayden signée Bonneville, présentée en primeur, la micro-maison Le Charme, de Minimaliste, et le nouveau chalet Kodiak, de Camp et Chalet. Si vous prévoyez rénover votre cuisine ou votre salle de bain, passez absolument par l’espace cuisine et salles de bains pour faire le plein d’inspiration. Démonstrations, consultations gratuites, découvertes... Expo habitat est résolument la destination incontournable pour obtenir des conseils et des idées pour vos projets, de la planification à la réalisation.

Des nouveautés sur le marché

Expo habitat, c’est aussi l’occasion d’avoir le quart d’heure d’avance au sujet des nouveaux produits qui entreront dans nos maisons : un plancher laminé intelligent qui imite à perfection le bois franc, un système de chauffage écologique avec écran tactile et connexion wifi, une foule de nouveaux produits présentés à la matériauthèque, un nouveau comptoir résiné comme solution de remplacement au stratifié ou à la pierre, des solutions de rangement. Enfin, plusieurs fournisseurs et commerçants seront sur place et auront des promotions et des concours à proposer aux visiteurs.

Programmation détaillée : expohabitatquebec