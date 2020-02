Amateurs de motos et de VTT

Expositions, essais, performances, concours et tirage sont au programme à compter d’aujourd’hui (jusqu’à dimanche) au Centre de foires d’ExpoCité à l’occasion du Salon de la moto et du VTT de Québec 2020. La soirée de ce soir, « Toutes en moto », sera spécialement dédiée à la gent féminine. Au programme : admission à moitié prix après 17 h et tirage d’un chèque-cadeau de 2000 $ qui pourra être dépensé au Salon, auprès des différents exposants.

Joyeux carnaval

Photo courtoisie

Pour les 10 prochains jours (du 7 au 16 février), Québec est carnaval pour la 66e fois. Je vous ramène toutefois, ce matin, 60 ans en arrière, en 1960. Voici d’ailleurs, en photo, la reine, Micheline Bédard, duchesse de Montmorency, et les duchesses du 6e Carnaval de Québec : Raymonde Jobidon (Cartier), Éthel Blondin (Champlain), Denise Labrecque (Frontenac), Lise Métivier (Laval), Suzanne Paquet (Lévis) et Raymonde Morissette (Montcalm).

Souvenirs de 1960

Photos courtoisie

Voir quelques autres belles photos souvenirs montrant Micheline 1re, dans son carrosse, lors de sa présence au défilé du Carnaval de Québec de 1960 ; l’imposant Palais de Bonhomme, installé à la place d’Youville ; une foule imposante pour les cérémonies d’ouverture et la première rue du Carnaval, inaugurée en 1960 ; la rue Sainte-Thérèse et ses monuments de neige.

Directrice du développement

Photo courtoisie

Hélène Landry (photo), qui travaille depuis 20 ans au sein d’organismes philanthropiques, vient de se joindre à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) à titre de directrice principale du développement. Elle fera bénéficier la FHDL de sa grande expertise, entre autres en gestion d’événements, en développement des affaires, en gestion de projet, en communication, en gestion financière et en gestion de bénévoles. Hélène a travaillé à l’Orchestre symphonique de Québec et à la Fondation du CHU de Québec. Elle détient également une maîtrise en gestion et développement des organisations, en plus de faire partie de la cohorte cadres supérieurs du programme Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Bravo Hélène.

La quarantaine

Photo courtoisie

Karl Labrecque (photo), charpentier-menuisier de Lévis (Breakeyville), a 40 ans aujourd’hui. Sa conjointe, Mélanie, ses deux enfants, Lea et Olivier (qui sont sa fierté), et son père, Réjean, ne voulaient pas passer sous silence cette étape importante dans la vie de ce maniaque de golf. Voilà, c’est fait. Bonne fête Karl.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yves Racine (photo) ex-joueur de la LNH (1989-98) avec les Canadiens en 1994 et 1995, 51 ans... Marc-André Pelletier, entraîneur-chef du club de natation de Québec (CNQ) depuis la saison 2004-2005, 42 ans... Jacques Picard, l’ex-organisateur du Salon de l’auto sport de Québec... Luc Vigneault, pair-aidant à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 51 ans... Hugo Gilbert, PDG d’Intercar... Steven Stamkos, joueur de la LNH (Lightning), 30 ans... Ashton Kutcher, acteur américain, 42 ans... Alexandre Daigle, ex-joueur de hockey, 45 ans... Garth Brooks, chanteur country, 58 ans... Réjean Lecomte, propriétaire et président de Constructions Montchateau, 65 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 février 2019. Frank Robinson (photo), 83 ans, ancienne vedette du baseball majeur qui a aussi été le gérant des Expos de Montréal de 2002 à 2004... 2017. Norah McClintock, 59 ans, écrivaine canadienne, auteure d’une soixantaine de romans pour la jeunesse... 2016. Juliette Benzoni, 95 ans, romancière française à succès... 2015. Billy Casper, 83 ans, membre du Temple de la renommée du golf... 2014. Doug (Diesel) Mohns, 80 ans, joueur de la LNH entre 1953 et 1975... 2013. Louis-Philippe Janvier, 26 ans, frère de la chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier... 2012. Harry Keough, 84 ans, joueur et entraîneur américain de soccer... 2011. Ken Olsen, 84 ans, cofondateur de Hewlett-Packard... 2005. Bob Turner, 71 ans, ancien défenseur du Canadien (no 11)... 1999. Hussein, 63 ans, roi de Jordanie... 1991. Jean-Paul Mousseau, 64 ans, peintre... 1938. Harvey Firestone, 69 ans, industriel, fondateur de la Firestone Tire and Rubber.