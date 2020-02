Autre tuile pour le créateur du PlexCoin

Assailli de toutes parts par les autorités afin de récupérer l’argent obtenu dans ses différentes aventures entrepreneuriales, le créateur du PlexCoin est maintenant la cible de l’Agence du revenu du Canada, qui lui réclame près de 8,8 M$.

Les tuiles ne cessent de s’abattre sur Dominic Lacroix. Le résident de Charlesbourg a récemment vu l’Agence du revenu du Canada produire un avis d’hypothèque légale de 8 784 612 $ contre lui.

Ce montant est réclamé par l’État canadien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. À la somme de 8,8 M$, des intérêts sont également exigés à compter du 31 janvier.

Le document déposé à la Cour fédérale fait état de deux propriétés appartenant à Lacroix. Outre une résidence située au Lac-Saint-Charles, l’homme de 37 ans est propriétaire d’une luxueuse maison à Charlesbourg.

Or, le 23 décembre dernier, c’était au tour de la Banque CIBC de lancer des procédures pour saisir cette résidence en raison d’une hypothèque mensuelle de 8027 $ impayée depuis des mois. Le prêt initial était de 1,8 M$. Dans ce dossier, le propriétaire avait soixante jours pour régulariser la situation à défaut d’être expulsé.

Démêlés judiciaires

Depuis plus de deux ans et demi, Dominic Lacroix et sa conjointe, Sabrina Paradis, sont aux prises avec des démêlés judiciaires contre l’Autorité des marchés financiers. Depuis, 7 M$ des 11 M$ qui auraient été placés dans le PlexCoin par des investisseurs floués ont été récupérés.

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission a aussi obtenu un jugement de 7 M$ US contre le couple pour avoir « frauduleusement » fait la promotion de leur cryptomonnaie. En août 2018, Revenu Québec avait aussi entrepris une mesure de recouvrement de 873 000 $ contre Lacroix.

Le principal intéressé plaide qu’une ordonnance de blocage l’empêche d’avoir accès à ses comptes et ainsi de faire tout paiement.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois