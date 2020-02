Coronavirus: quatre hôpitaux chargés de traiter d’éventuels cas au Québec

Quatre hôpitaux de la province, deux à Montréal et deux à Québec, ont été désignés par le gouvernement pour recevoir d’éventuels cas de personnes affectées par le coronavirus.

• À lire aussi: Coronavirus: 636 morts en Chine, pénurie mondiale d’équipements de protection, selon l’OMS

• À lire aussi: Coronavirus: les Canadiens enfin au pays

Dans la région métropolitaine, l’Hôpital général juif et l’Hôpital de Sainte-Justine ont hérité de ce rôle alors que dans la région de la Capitale, il revient au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

«Ces hôpitaux ont des chambres à pression négative et sont bien équipés pour recevoir cette clientèle-là. C’est une bonne façon de faire si on a une situation qui évolue», a indiqué la ministre de la Santé, Danielle McCann, en point de presse, vendredi.

Elle a réitéré que la province ne compte aucun cas de coronavirus, ni même de cas d’individus sous investigation.

Depuis l’éclosion du coronavirus, cinq cas ont été recensés au Canada, sur des humains ayant séjourné récemment dans la province du Hubei, en Chine.