Coup d’envoi au Carnaval

Ce soir dès 18 h, ne manquez pas l’ouverture du Carnaval, où le Palais de Bonhomme se transforme en piste de danse. À voir et à entendre : les rappeurs Alaclair Ensemble, Fouki et Quiet Mike à la Soirée hip-hop.

Ouvrez l’œil ce week-end : plusieurs personnalités de TVA visiteront les différents sites du Carnaval. Julie Houle sera au Versant Nord pour tester la nouvelle glissade vertigineuse, une descente de 300 pieds de longueur. Ève-Marie Lortie et l’équipe de Salut Bonjour Weekend tenteront le Défi Évasion et s’installeront au Camp à Jos samedi matin. Samedi après-midi, Marie-Claude Barrette assistera au gala de lutte hivernale. Dimanche matin, Jean-Philippe Dion visite le Palais de Bonhomme, tandis que Pierre Jobin et Stéphane Turcot s’affrontent au Lance et Putt.

Photo Max Abadian

En compagnie de Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval, et Alexis Ferland, directeur de la programmation, Marie-Christine a fait une tournée des différents sites. Elle en a profité pour essayer PIXEL dans le Palais de Bonhomme, à la Place de l’Assemblée-Nationale. Elle s’est entretenue avec Ghislain Turcotte, président et directeur de la création de Matièrs, firme conceptrice de cette expérience immersive inédite. À voir également : le Camp à Jos Vidéotron, à la Place George-V et le tout nouveau site de glisse Le Versant Nord Christie. Obtenez un avant-goût de la fête et des nouveautés à ne pas manquer en voyant le reportage demain.

À mettre à votre agenda de la fin de semaine : le Défilé Hydro-Québec, qui se déploiera demain soir. Dans la même lignée que celui présenté l’an dernier, le défilé 2020 proposera huit grands tableaux spectaculaires où des artistes évolueront devant vous et vous mettront plein la vue dans un parcours prolongé longeant Grande Allée.

« Nous reconduisons les orientations déployées en 2019 en mettant l’accent sur le côté spectaculaire, le rythme continu et le mouvement. Ainsi, les troupes artistiques de chaque séquence s’exécuteront sans temps mort. L’ensemble du Défilé sera ponctué de moments‐spectacles étincelants avec des performances éclatantes en interaction avec le public », précise Daniel Gélinas, consultant pour le Carnaval de Québec.

Certains tableaux proposés l’an dernier reviendront dans une formule réinventée, notamment ceux des Ateliers du Carnaval, de Dance Laury Dance, de FLIP Fabrique et de Pur FX. Des nouveautés concoctées avec de troupes de Québec, dont les Productions Joël Thibault, la drumline du Rouge et Or de l’Université Laval, Ès TRAD, Harold Réhaume et Fogo Rasto, pour ne nommer que ceux-ci.

Un parcours allongé

Cette année, le parcours s’étendra sur Grande Allée, de la rue des Érables jusqu’au coin de l’avenue Honoré-Mercier et du boulevard René‐Lévesque, soit une distance de 1,8 kilomètre. Le parcours a été prolongé de 500 m pour une meilleure capacité d’accueil.

Information et programmation détaillée : carnaval.qc.ca