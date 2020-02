Des assurances offertes sur Amazon?

La direction de iA Groupe financier n’écarte pas la possibilité d’offrir un jour ses produits d’assurance sur le site Amazon, si la possibilité se présente.

« Nous sommes un spécialiste de la manufacture et ils sont dans la distribution. Je verrais très bien, dans le futur, qu’on puisse vendre nos produits via une plateforme Amazon », confirme au Journal le président et chef de la direction de iA Groupe financier, Denis Ricard.

Ce dernier précise toutefois qu’il n’y a eu aucun échange, pour le moment, entre les deux organisations. Il ajoute que face à l’ascension de ces géants du web, il est préférable de collaborer avec eux que

d’essayer de rivaliser.

« Tu ne peux pas rivaliser contre Amazon, il faut être des partenaires », a répondu le président, quelques minutes après l’ouverture de la Bourse de Toronto au siège social de l’entreprise, sur Grande Allée.

Offensive

Au cours des dernières années, Amazon a fait une incursion dans le monde de la vente d’assurance, notamment en France. Le membre du GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) a signé un partenariat avec l’assureur Aviva France.

Les clients de cette entreprise peuvent maintenant utiliser Amazon Pay pour souscrire un contrat d’assurance automobile ou habitation.

Google tente aussi de percer le marché de l’assurance depuis plusieurs années avec un site de comparaison des prix, notamment dans le secteur de l’assurance automobile.

iA Groupe financier assure que ses récentes acquisitions et sa volonté de prendre de l’expansion du côté des États-Unis n’ont aucun lien avec le possible déploiement à l’échelle planétaire d’un Google ou d’un Amazon de l’assurance.

Comme quoi le secteur de l’assurance traverse actuellement une période de consolidation, la semaine dernière, les entreprises La Capitale et SSQ Assurance ont annoncé qu’elles souhaitaient fusionner leurs activités au cours des prochains mois.