Espagne: un expert de l’ONU critique les taux de pauvreté «scandaleusement élevés»

MADRID | L’Espagne «faillit complètement à ses responsabilités envers les personnes dans la pauvreté dont la situation se classe maintenant parmi les pires de l’UE» malgré une forte reprise après la crise, a affirmé un expert de l’ONU vendredi au terme d’une mission d’enquête dans le pays.

À l’issue de sa tournée de douze jours, le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté Philip Alston a déclaré avoir visité des régions que « de nombreux Espagnols ne reconnaîtraient pas comme faisant partie de leur pays » et a pointé des niveaux «scandaleusement élevés» d’inégalités.

S’il a salué l’approche du nouveau gouvernement d’union de la gauche comme une «lueur d’espoir», il a souhaité que «ses actions soient à la hauteur de ses discours». Au pouvoir depuis juin 2018, le socialiste Pedro Sanchez a formé en janvier un gouvernement, en coalition avec la gauche radicale de Podemos, qui a promis d’engager résolument des politiques de lutte contre la pauvreté.

Quatrième économie de la zone euro, l’Espagne était auparavant dirigée par le conservateur Mariano Rajoy (2011-2018).

«Les niveaux de pauvreté en Espagne reflètent un choix politique fait très clairement au cours de la dernière décennie», a commenté M. Alston lors d’une conférence de presse.

La reprise ayant suivi les années de crise (2008-2013) a laissé de côté beaucoup trop de gens, selon le rapport de M. Alston, qui évoque aussi «une crise du logement d’une ampleur stupéfiante» et «un système de protection sociale totalement inadéquat».

M. Alston a déclaré avoir rencontré des membres de la communauté rom qui vivaient dans une décharge, des familles en passe d’être expulsées de leur logement ou se débattant avec le dilemme «se chauffer ou manger». Des travailleurs immigrés vivaient «probablement dans les pires conditions que j’aie jamais vues», a-t-il ajouté devant les journalistes.

Les données de l’Institut national de la statistique montrent qu’une personne sur quatre — plus de 26 % de la population — est exposée en Espagne au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, l’un des taux les plus élevés d’Europe. Malgré un taux de croissance de 2% en 2019, le pays souffre toujours d’un chômage élevé, à 13,78%, plus du double de la moyenne européenne.

«Si l’État espagnol n’investit pas dans la protection sociale, on aboutit à ce genre de statistiques», a commenté M. Alston.

Son rapport sera présenté au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève en juin.