FDL Fest: entrez dans la danse!

Du 12 au 23 février, Fleur de Lys Centre commercial sera en mode festival à l’occasion de son 2e FDL Fest.

En effet, dans le cadre de son partenariat avec le Tournoi International de hockey Pee-Wee, le centre commercial se transformera en véritable terrain de jeu pour tous. Marie-Christine s’est entretenue avec Jonathan Trudel, vice-président de Trudel Alliance, fonds immobilier propriétaire de Fleur de Lys. Voyez le reportage à l’émission.

Cette année, la programmation sera axée sur la danse et le mouvement. Parmi les moments forts à ne pas manquer, une méga participation au jeu vidéo Just Dance Now dont l’objectif est de mener à l’obtention d’un record Guinness, le 23 février à 14 h. Également au programme, une prestation de la troupe Krankyd, finaliste de l’émission Révolution en 2019. Plusieurs zones divertissantes seront aménagées, dont :

La zone EB Games, où les visiteurs pourront jouer à des jeux vidéo

La zone de danse Espace Desjardins proposera des prestations de plusieurs troupes de danse

La zone Capitale en fête regroupera plusieurs jeux gonflables

La zone Hockey Sports Expert

La zone de relaxation Vidéotron.

Les activités sont gratuites pour tous.

Programmation complète : fdlfestquebec.com