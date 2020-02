iA Groupe financier investira encore un milliard aux États-Unis

iA Groupe financier veut prendre d’assaut le marché des États-Unis. D’ici quatre ans, l’assureur prévoit injecter un autre milliard de dollars pour mettre le grappin sur de nouvelles entreprises.

« Au cours des 35 dernières années, nous avons investi 1,8 milliard $ pour faire des acquisitions. Récemment, on vient d’en faire une de près d’un milliard », indique le PDG, Denis Ricard, pour illustrer l’appétit de son organisation.

La direction de l’assureur de Québec souhaite faire passer de 8 % à 20 % ses profits provenant du pays de Donald Trump d’ici 2024. La moitié de cette cible sera atteinte si l’acquisition de la société américaine IAS Parent Holdings est approuvée par les autorités réglementaires.

Cette transaction annoncée en décembre, qui est la plus importante dans l’histoire du groupe, s’élèvera à près d’un milliard de dollars, soit 720 millions $ US.

« C’est clair qu’on veut devenir une compagnie plus nord-américaine », dit M. Ricard, précisant que le marché canadien restera important. « On va croître de façon plus importante à l’extérieur du pays, car il y a des opportunités dans des créneaux où nous sommes déjà », ajoute-t-il.

Plusieurs acquisitions

Hier, le président a mentionné que la prochaine bouchée de iA Groupe financier devrait se réaliser par l’achat de plusieurs entreprises. Il n’a pas caché avoir déjà des compagnies dans sa mire. Il y a même des pourparlers.

Mais motus et bouche cousue sur leur identité. Précisons que l’assureur a récemment multiplié les emplettes, notamment pour des entreprises spécialisées dans les garanties automobiles. En janvier, iA Groupe financier a annoncé mettre le grappin sur des filiales de C. Walker Group, soit WGI Service Plan Division (Vancouver) et WGI Manufacturing (Scarborough), et de Lubrico Warranty (London).

« Cela va être très difficile de grossir par croissance organique », avance M. Ricard. « À court terme, il ne faut pas s’attendre à une autre transaction d’un milliard. Cela peut être six ou cinq organisations qu’on intègre à nos opérations », poursuit-il.

Avec l’acquisition de la société IAS Parent Holdings, iA Groupe financier comptera environ 1000 employés au sud de la frontière canadienne. D’ici 2023-2024, ce nombre pourrait passer à 2000.

► iA Groupe financier administre et gère plus de 169 milliards de dollars.