Ilya Kovalchuk échangé à un autre club canadien?

Le Canadien de Montréal échangera-t-il l'attaquant Ilya Kovalchuk d'ici la date limite des transactions?

Cette question est sur toutes les lèvres par les temps qui courent dans la métropole québécoise.

Chose certaine, le Tricolore n'a pas l'intention de s'en départir pour moins qu'un choix de deuxième tour, selon le réseau Sportsnet. Et trois équipes pourraient être prêtes à payer ce prix à travers la Ligue nationale de hockey, soit les Bruins de Boston, les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton.

Le Russe de 36 ans a déclaré jeudi qu'il aimerait bien rester avec le Canadien au-delà de la présente campagne, mais il ne détient pas de clause de non-échange.

En 14 rencontres depuis son arrivée avec le CH, il revendique cinq buts et six mentions d'aide pour 11 points et un différentiel de +6.

De l'intérêt pour Tatar, Kulak, Scandella, Thompson et Weise?

Il n'y a pas que Kovalchuk qui pourrait changer d'adresse dans les prochaines semaines.

Toujours selon Sportsnet, les attaquants Tomas Tatar, Nate Thompson et Dale Weise ainsi que les défenseurs Brett Kulak et Marco Scandella susciteraient de l'intérêt.

En plus des Oilers et des Penguins de Pittsburgh , les Flames seraient également intéressés aux services de Tatar.

Dans le cas de Kulak et de Scandella, ils pourraient être la cible des Hurricanes de la Caroline, qui épient le Canadien depuis quelques matchs et qui veulent ajouter de la profondeur en défensive.

Et pour ce qui est de Thompson et Weise, les Islanders de New York et les Jets de Winnipeg, respectivement, pourraient démontrer de l'intérêt envers eux.