Le mouvement #JeDénonce prend de l’ampleur au Québec

Ines El Ghnimi Atallah, l’instigatrice du mouvement #JeDénonce au Québec, ne croyait pas que le mot-clic «allait prendre cette ampleur» et elle trouve bouleversant de «lire autant de situations troublantes».

«Jamais je n’aurais cru que ça allait prendre cette ampleur et d’une ampleur aussi profonde. Jamais je n’aurais cru que les témoignages allaient être aussi bouleversants et choquants. Ça a été très difficile pour moi de lire tous ces témoignages. [...] Jamais je n’aurais cru lire autant de situations troublantes», a-t-elle expliqué à l’émission de Sophie Durocher, On n'est pas obligé d’être d’accord, à QUB radio, vendredi.

Depuis que la jeune femme a dénoncé l’agression verbale dont elle a été victime dans le métro de Montréal dimanche dernier, le mot-clic est très présent sur les réseaux sociaux, et les gens dénoncent les comportements sexuels déplacés ou violents dont ils ont été victimes.

ÉCOUTEZ l’entrevue d’Ines El Ghnimi Atallah, sur QUB radio:

«J’étais dans les escaliers roulants au métro Guy-Concordia, il y a un homme qui m’approche et me demande si je pratique l’islam, si je suis musulmane. J’ai répondu: “non, je ne suis pas de confession musulmane”. J’ai décidé de l’ignorer et de monter les escaliers. C’est là que les insultes ont commencé.»

Après avoir «figé sur place», car l’homme «criait vraiment fort», Ines El Ghnimi Atallah a décidé de parler ouvertement de ce qui venait de se passer.

«Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, des agressions verbales comme ça dans la rue, dans le métro à Montréal, mais comme je vous ai dit, cette fois-ci, c’était assez, c’était de trop, c’était la goutte qui a fait déborder le vase.»