Le vrai cadeau que nous fait la vie

Le Réginald de ce matin qui remerciait la vie de lui avoir permis de vivre jusqu’à 80 ans et qui exprimait son envie de profiter du reste du chemin qui lui sera prêté, tout autant que votre réponse dans laquelle vous insistez sur l’importance de savoir apprécier notre vie, parce que justement elle nous est prêtée, me donnent envie de poursuivre.

Même si c’est vrai que la vie est un cadeau, vous admettrez que d’un humain à l’autre, les boîtes ne se ressemblent pas. Il y a des cadeaux pas mal plus beaux que d’autres. Et y’a pas grand monde parmi ceux qui ont hérité d’un beau cadeau qui serait prêt à l’échanger pour un moins beau.

Quand quelqu’un vient me dire : « Chus assez pas chanceux, moi ! Mon auto est brisée, mon toaster ne fonctionne plus et mon frigo m’a lâché », je lui réponds toujours : « Oui, mais toi, t’as une auto, un frigo et un toaster, contrairement à d’autres qui doivent s’en passer ! »

Ginette

Comment ne pas se contenter de méditer vos très justes propos sur ce sujet ? Merci Ginette.