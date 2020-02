Leylah Annie Fernandez s’incline

Leylah Annie Fernandez a baissé pavillon contre Jill Teichmann lors du premier affrontement d’une rencontre de barrage de la Fed Cup entre le Canada et la Suisse, vendredi matin, à Biel.

L’athlète de 17 ans et 185e joueuse au monde a été vaincue en deux manches de 7-6 (4) et 6-4. Le duel contre la 68e raquette mondiale a duré 1 h 32 min.

La gagnante a réalisé six as et profité de quatre des six balles de bris pour s’imposer. De son côté, Fernandez n’a pas été en mesure d'exceller sur son premier service, elle qui a remporté seulement 56% des échanges disputé dans cette situation.

Lors de la première manche, la représentante de l’unifolié a concédé le bris d’entrée de jeu, mais a été capable de reprendre son dû neuf points plus tard. Le bris d’égalité a cependant été l’affaire de sa rivale.

Pendant le second set, les deux femmes se sont échangé chacune deux bris dans les six premiers jeux. Teichmann a toutefois attaqué dès qu’elle a senti son adversaire en position vulnérable pour s’assurer du gain.

Eugenie Bouchard blessée

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski (448e) tentera maintenant de niveler les chances, elle qui se frottera à la cinquième joueuse mondiale, Belinda Bencic, dans le second match de la journée. La Québécoise Eugenie Bouchard devait être celle la rivale de Bencic, mais elle a déclaré forfait en raison d'une blessure au poignet gauche subie la veille à l'entraînement.

Samedi, Bouchard, si elle est en mesure de jouer, et Fernandez devraient affronter Teichmann et Bencic, respectivement, avant la rencontre de double dans laquelle Gabriela Dabrowski pourrait être jumelée à Bianca Andreescu.

C'est un premier duel entre les deux pays depuis 2004, le Canada ayant remporté trois des cinq rendez-vous face à la nation helvète.

Le gagnant de la rencontre méritera une place à la phase finale de la Fed Cup, qui réunira les 12 meilleures nations, du 14 au 19 avril, à Budapest, en Hongrie. La France, l’Australie, la République tchèque et la Hongrie ont déjà leur billet en poche.

En plus du duel entre l’unifolié et la Suisse, il y a sept autres affrontements de barrage.